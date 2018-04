In Bayern könnte die Polizei bald Handgranaten einsetzen

Wenn der bayerische Landtag im Sommer tatsächlich die Pläne der CSU umsetzt, dann kommt in Bayern das, was Experten als das härteste Polizeigesetz seit 1945 bezeichnen. Polizisten dürfen dann in Ausnahmefällen unter anderem Handgranaten tragen, ohne konkreten Verdacht Telefonate abhören oder auch...