Polizei bestätigt Festnahmen nach Berliner Halbmarathon

Sorge vor einem Terroranschlag während des Halbmarathons in Berlin: Die Polizei hat am Sonntag sechs Verdächtige in der Hauptstadt festgenommen und mehrere Wohnungen durchsucht. Vor der Sportveranstaltung habe es „vereinzelte Hinweise darauf gegeben, dass die Festgenommenen im Alter von 18 bis 21...