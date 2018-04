Merkel schließt deutsche Beteiligung an Militärschlag in Syrien aus

Berlin Kanzlerin Angela Merkel hat einer deutschen Beteiligung an einem Militärschlag in Syrien eine klare Absage erteilt. "Deutschland wird sich an eventuellen - es gibt ja keine Entscheidung, ich will das nochmal deutlich machen - militärischen Aktionen nicht beteiligen", sagte Merkel beim Besuch des dänischen Ministerpräsidenten Lars Løkke Rasmussen in Berlin. Ohne konkret zu werden, kündigte sie Unterstützung für mögliche Aktionen der USA, Großbritanniens und Frankreichs an. Es müsse alles getan werden, um zu zeigen, dass "dieser Einsatz von Chemiewaffen nicht akzeptabel ist".