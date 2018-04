Kommt es in Syrien zu einem Krieg der Supermächte?

Nach der mutmaßlichen Chemiewaffen-Attacke in der syrischen Stadt Duma am Sonnabend überschlagen sich die Ereignisse. „Russland, mach dich bereit“, hatte US-Präsident Donald Trump noch am Mittwoch getwittert und mit Raketen gedroht. „Ich habe niemals gesagt, wann ein Angriff auf Syrien stattfinden...