Türkei: Deutscher Sozialarbeiter aus Köln festgenommen

Seit Freitag befindet sich der Kölner Sozialarbeiter Adil Demirci in der Türkei in Haft. Wie der „Spiegel“ am Dienstagmorgen berichtet, sei Demirci, der sowohl den deutschen als auch den türkischen Pass besitze, am vergangenen Freitagmorgen von Sicherheitskräften festgenommen worden.Seine Anwältin...