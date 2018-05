Ellwangen: Was man über Abschiebungen wissen muss

Eine Razzia im Morgengrauen, 292 Personenkontrollen, Hunderte Polizisten und zwölf Verletzte: Das ist die vorläufige Bilanz eines Einsatzes, der eigentlich gar nicht hätte stattfinden sollen. Im baden-württembergischen Ellwangen durchsuchte die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mehrere Gebäude einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber.23 Personen wurden dabei vorläufig festgenommen, elf weitere noch am selben Tag in andere...