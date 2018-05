Unicef: 400.000 Kindern im Kongo droht der Hungertod

Rund 400.000 Kindern im Südwesten des Kongos droht unmittelbar der Hungertod. Sie bräuchten dringend Nahrungsmittelhilfe, ebenso wie etwa noch einmal so viele akut mangelernährte Kinder in der Region, teilte eine Sprecherin des UN-Kinderhilfswerks Unicef am Freitag in Kinshasa mit. Nach schweren...