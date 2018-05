101. Katholikentag in Münster endet mit Festgottesdienst

Münster Mit einem großen Festgottesdienst endet heute in Münster der 101. deutsche Katholikentag. Zum Motto "... hinaus in alle Welt" werden auf dem Schlossplatz rund 35 000 Teilnehmer erwartet. Mit am Altar stehen der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx aus München, und Bischöfe aus Münster, Hamburg, Berlin und Limburg. Für die evangelische Kirche sind die stellvertretende EKD-Vorsitzende Annette Kurschus sowie Hans Leyendecker mit dabei. Der Journalist ist Präsident des 37. Evangelischen Kirchentages 2019 in Dortmund.

