Pariser Angreifer stammte aus Tschetschenien

Paris Der bei dem mutmaßlichen Terroranschlag in Paris getötete Angreifer ist identifiziert. Der junge Mann sei 1997 in der Teilrepublik Tschetschenien im russischen Nordkaukasus geboren worden, bestätigten Justizkreise der Deutschen Presse-Agentur. Ermittler hätten seine Eltern in Gewahrsam genommen. Der Terrorverdächtige hatte gestern Abend in der Pariser Innenstadt Menschen mit einem Messer angegriffen und dabei einen 29 Jahre alten Passanten getötet. Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte die Bluttat für sich reklamiert.

