Syrien: Chemiewaffen-Experten weisen Giftgas-Einsatz nach

In Syrien ist bei einem Angriff im Februar Experten zufolge höchstwahrscheinlich Chlorgas als Waffe eingesetzt worden. Wie die Organisation für das Verbot von chemischen Waffen (OPCW) am Mittwoch in Den Haag mitteilte, zogen Inspektoren den Schluss nach Untersuchungen in Sarakib in der Provinz...