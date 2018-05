Generalstaatsanwaltschaft will Puigdemont ausliefern

Die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein will den ehemaligen katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont an Spanien ausliefern. Dies sei das Ergebnis einer Prüfung des spanischen Auslieferungsantrages, teilte die Behörde am Dienstag mit.Vor knapp zwei Monaten wurde der 55-Jährige auf...