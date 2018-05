USA verhängen Strafzölle – EU kündigt Gegenmaßnahmen an

Unternehmen aus der Europäischen Union müssen künftig Strafzölle auf Exporte von Stahl und Aluminium in die USA zahlen. Das gab US-Wirtschaftsminister Wilbur Ross am Donnerstag in einer Telefonkonferenz bekannt. Die EU kündigte Gegenmaßnahmen an.Die bis zum 1. Juni erteilte Ausnahmeregelung läuft...