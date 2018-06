Merkel: Tiefer Dissens mit USA - AfD fordert Rücktritt

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht einen tiefen Dissens im Verhältnis zu den USA und hat die Erwartungen an den G7-Gipfel Ende der Woche in Kanada gedämpft. Erstmals stellte sie sich am heute persönlich einer Befragung durch die Abgeordneten und ließ offen, ob eine G7-Abschlusserklärung möglich sein wird. "Es hat keinen Sinn, Unterschiede beliebig zuzukleistern", so Merkel. Wichtig sei, dass Europa gemeinsam handele. Auf eine AfD-Forderung nach ihrem Rücktritt wegen der Flüchtlingspolitik ging Merkel nicht ein.

