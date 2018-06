Die Linke ist so tief zerstritten wie lange nicht mehr

28. Mai 2016, Parteitag der Linken in Magdeburg. Ein Aktivist wirft Sahra Wagenknecht eine Schokoladentorte ins Gesicht. Das schweißt die sonst so zerstrittene Linke zusammen. Katja Kipping sagt: „Das war nicht nur ein Angriff auf Sahra, das war ein Angriff auf uns alle.“Zwei Jahre später. Am...