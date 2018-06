Urteil zum Angriff auf Bürgermeister von Altena erwartet

Hagen Im Prozess um den Messerangriff auf den Bürgermeister von Altena in Nordrhein-Westfalen wird heute das Urteil erwartet. Vorher werden vor dem Hagener Schwurgericht noch Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers halten. Der Angeklagte hat gestanden, den CDU-Politiker Andreas Hollstein im November 2017 in einem Döner-Imbiss attackiert zu haben. Er habe ihn jedoch nicht umbringen, sondern nur erschrecken wollen. Der Angeklagte soll gerufen haben: "Du lässt mich verdursten, aber holst 200 Ausländer in die Stadt."

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder