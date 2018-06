Weshalb die CSU jetzt den Asylstreit vom Zaun bricht

Geht es der CSU mit ihrem Konfrontationskurs in der Asyl- und Flüchtlingspolitik um die Sache? Oder treibt die Christsozialen die Angst vor der nächsten Ohrfeige bei der Landtagswahl in Bayern am 14. Oktober? Klar ist: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und seiner Partei droht der Verlust der...