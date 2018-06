„Unionsbündnis aufgekündigt“: Satiremeldung sorgt für Wirbel

Der Gag eines Redakteurs der Satirezeitschrift „Titanic“ sorgt am Freitagmittag für Wirbel in der Berliner Politik – und in den Medien. Doch die vermeintliche Sensationsmeldung war gar keine.„CSU-Chef Horst Seehofer hat nach einem Bericht des Hessischen Rundfunks das Unionsbündnis mit der CDU...