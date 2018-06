USA geben Rücktritt aus UN-Menschenrechtsrat bekannt

Der UN-Menschenrechtsrat verliert mit den USA ein Mitglied.Das gab die amerikanische UN-Botschafterin Nikki Haley am Dienstag in Washington bekannt. Diplomaten aus dem Umfeld des höchsten UN-Gremiums zum Schutz der Menschenrechte hatten dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Genf bereits zuvor...