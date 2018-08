US-Sicherheitsberater spricht mit Netanjahu über Iran

Tel Aviv Der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, ist in Tel Aviv zu Gesprächen über die Iran-Politik mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu zusammengetroffen. Es gehe bei den Unterredungen vorrangig um das Raketenprogramm des Iran sowie um dessen nukleare Ambitionen. Bolton sprach von einem "Atomwaffenprogramm" des Landes. Die Internationale Atomenergiebehörde bestätigt die Existenz eines solchen Programmes jedoch bisher nicht. Israel und die USA ziehen in der Iranpolitik an einem Strang.

