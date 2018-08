Terrorverdacht: Ermittler nehmen Russen in Berlin fest Der 31-Jährige soll einen Sprengstoffanschlag in Deutschland geplant haben. Ermittlungen lieferten Hinweise darauf, dass der Mann Kontakt zu Anis Amri gehabt haben könnte. Hinweise auf eine Verwicklung in den Anschlag auf den Berliner Breitscheidp...