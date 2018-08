Umfrage: Politik kümmert sich zu wenig um digitale Bildung

Berlin Die digitale Bildung kommt nach Ansicht der meisten Deutschen in der Schule zu kurz. Mehr als zwei Drittel der Befragten einer aktuellen Forsa-Umfrage meinen, dass die politisch Verantwortlichen sich nicht genügend darum kümmern. Die Ergebnisse der Umfrage liegen der Deutschen Presse-Agentur in Auszügen vor. Heute soll der von der FDP-Fraktion in Auftrag gegebene "Digitalisierungsmonitor" offiziell vorgestellt werden. Eine ähnlich hohe Zahl der Befragten hält Lehrer für nicht gut vorbereitet für den Einsatz digitaler Lern- und Lehrmethoden.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder