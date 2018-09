Maas findet Deutsche bequem im Kampf gegen Rassismus

Berlin Außenminister Heiko Maas hat die Bürger zu mehr Einsatz im Kampf gegen Rassismus und zur Verteidigung der Demokratie aufgefordert. "Es hat sich in unserer Gesellschaft leider eine Bequemlichkeit breit gemacht, die wir überwinden müssen", sagte er der "Bild am Sonntag". "Da müssen wir dann auch mal vom Sofa hochkommen und den Mund aufmachen." Auf die rechtsextremen Aufmärsche in Chemnitz werde er "sehr oft" von seinen europäischen Kollegen angesprochen, so Maas. Wenn es um Ausländerfeindlichkeit und Rechtsextremismus gehe, werde Deutschland zu Recht kritisch beäugt.

