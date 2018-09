Berlin Der EVP-Fraktionsvorsitzende im Europaparlament, Manfred Weber, will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur an diesem Mittwoch ankündigen, dass er sich um die Spitzenkandidatur für die Europawahl im Mai kommenden Jahres bewerben will. Das habe er in einer CSU-Präsidiumsschalte angekündigt, hieß es aus Unionskreisen. Auch die "Bild"-Zeitung und "Spiegel Online" berichteten über eine entsprechende Entscheidung Webers.

