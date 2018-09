Präsident Recep Erdogan sucht die Annäherung an Deutschland

Syrien, immer wieder Syrien. Egal, wo Heiko Maas an diesem Mittwoch in Ankara auftaucht: Es geht um den bevorstehenden Militäreinsatz der syrischen Regierungstruppen gegen die letzte Rebellen-Hochburg in der Provinz Idlib. „Die Türkei spielt eine wichtige Rolle, um dort eine humanitäre Katastrophe...