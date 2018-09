"Hitlergruß" bei Demos in Chemnitz: Polizei ermittelt sechs Tatverdächtige

Beamte der Bereitschaftspolizei haben sechs Tatverdächtige ermittelt, die bei Versammlungen in Chemnitz den „Hitlergruß“ gezeigt haben sollen. Das teilte die Polizei Sachsen am Donnerstag auf Facebook mit.Die Personen waren bei verschiedenen Kundgebungen und Aufmärschen in der vergangenen Woche...