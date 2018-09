Hambacher Forst: Aktivisten verlassen unterirdische Gänge

Am vierten Tag in Folge räumt die Polizei am Sonntag weitere Baumhäuser im Hambacher Forst. In der Nacht haben zwei Braunkohlegegner, die sich in einem Tunnel verschanzt hatten, die unterirdischen Gänge verlassen.Die Grubenwehr habe die zwei Aktivisten kurz nach 5 Uhr davon überzeugen können,...