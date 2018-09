Die Berliner Polizei ermittelt gegen einen Kollegen wegen des Verdachts, in der Hauptstadt lebende türkische Oppositionelle für den Geheimdienst der Türkei ausspioniert zu haben. "Sollte sich der Tatvorwurf erhärten, werde ich alles daran setzen, diese Person aus dem Dienst der Polizei Berlin zu entfernen", teilte Polizeipräsidentin Barbara Slowik mit. Der Vorwurf war am Vorabend des Staatsbesuchs von Präsident Recep Tayyip Erdogan in Deutschland bekanntgeworden.

