Trump: "Beängstigende Zeit für junge Männer in Amerika"

Washington Angesichts der Debatte um Missbrauchsvorwürfe gegen den Supreme-Court-Kandidaten Brett Kavanaugh sieht US-Präsident Donald Trump junge Männer in den USA generell gefährdet. "Es ist eine beängstigende Zeit für junge Männer in Amerika", sagte Trump nach Medienberichten im Weißen Haus. "Man kann angeklagt werden, bevor man seine Unschuld bewiesen hat." Auf die Frage nach einer Botschaft an junge Frauen, sagte der Präsident: "Frauen geht es sehr gut." FBI-Ermittler untersuchen derzeit Vorwürfe gegen Trumps Supreme-Court-Kandidaten Kavanaugh.