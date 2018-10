Berlin droht Streit mit Rom um Sammelabschiebungen

Rom Zwischen Deutschland und Italien bahnt sich ein Streit um Sammelabschiebungen von Migranten an. Wenn jemand - in Berlin oder Brüssel - vorhabe, Migranten mit nicht-autorisierten Charterflügen abzuladen, sollte er wissen: Italien werde die Flughäfen schließen, sagt Innenminister Matteo Salvini. Die dpa hatte von Beschäftigten am Flughafen München erfahren, dass die bayerischen Behörden eine Sammelabschiebung nach Italien in Eigenregie vorbereiten. Bayerische Polizisten sollen einen Charterflug mit Migranten begleiten, für deren Asylanträge Italien zuständig ist.

