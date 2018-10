Österreich verlängert Grenzkontrollen - Deutschland nicht

Brüssel Österreich hat die EU-Kommission über die Verlängerung der Kontrollen an seinen Grenzen zu Ungarn und Slowenien informiert. Die Mitteilung sei heute bei der Brüsseler Behörde eingegangen, sagte eine Sprecherin. Die derzeit laufenden Kontrollen an den beiden eigentlich kontrollfreien Grenzen laufen am 11. November aus. Sie werden nun um ein halbes Jahr verlängert. Die deutschen Kontrollen zwischen Bayern und Österreich laufen ebenfalls am 11. November aus. Deutschland habe die EU-Kommission bislang nicht über eine Verlängerung informiert, sagte die Sprecherin.

