Computer-Gesichtserkennung am Bahnhof erfolgreich

Berlin Ein Pilotprojekt zur automatischen Gesichtserkennung am Berliner Bahnhof Südkreuz hat gezeigt, dass Computersysteme bei realistischen Testbedingungen eine maximale Trefferquote von 86,3 Prozent erreichen. Nach der Auswertung der Ergebnisse des einjährigen Versuchs teilte das Bundesinnenministerium mit: "In über 80 Prozent der Fälle wurden die Testpersonen durch die Systeme zuverlässig erkannt." In weniger als 0,1 Prozent der Fälle sei ein Mensch von der Software verwechselt worden. Bundespolizei-Präsident Dieter Romann sprach von einem "erheblichen Sicherheitsgewinn".