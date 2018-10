Maas unterstützt Großdemo gegen Rechtsruck in Berlin

Berlin Außenminister Heiko Maas unterstützt die in Berlin geplante Großdemonstration unter dem Motto "Unteilbar" gegen Ausgrenzung, Rassismus und einen Rechtsruck hierzulande. Der SPD-Politiker nannte es ein großartiges Signal, dass am Samstag so viele auf die Straße gehen. "Wir lassen uns nicht spalten - von rechten Populisten schon gar nicht", sagte Maas den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Er betonte, die Mehrheit in Deutschland stehe für Toleranz und Weltoffenheit. Neuer Nationalismus löse kein einziges Problem.

