Demo in Berlin: Veranstalter sprechen von wunderbarem Herbst

Berlin Zum Abschluss der Demonstration gegen Rassismus und Ausgrenzung in Berlin haben sich die Veranstalter überwältigt über die große Teilnahme gezeigt. "Es ist ein ganz wunderbarer Herbst der Solidarität, der hier in Berlin auf die Straße gebracht wurde", erklärte Anna Spangenberg, Sprecherin des Bündnisses "Unteilbar", das zu der Demonstration aufgerufen hatte. Mehr als 240 000 Menschen waren laut Veranstaltern am Samstagnachmittag in Berlin auf die Straße gegangen. Die Polizei wollte dazu keine eigenen Angaben machen, sondern sprach lediglich von "einigen Zehntausend" Menschen.

