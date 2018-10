Theresa May macht keine neuen Kompromissangebote: Brexit-Poker geht in die Verlängerung

Die Brexit-Zitterpartie in Europa geht weiter – und wird wohl länger dauern als erwartet. Beim EU-Gipfel der Regierungschefs in Brüssel enttäuschte die britische Premierministerin Theresa May am Mittwochabend die Hoffnungen auf neue Vorschläge für einen Austrittsvertrag. May habe während ihres...