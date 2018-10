US-Staatsanwaltschaft klagt Russin wegen Wahleinmischung an

Washington Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Virginia hat eine Russin wegen mutmaßlicher Einmischung unter anderem in die bevorstehenden US-Kongresswahlen angeklagt. Es handele sich um eine 44-Jährige aus St. Petersburg, teilte das Justizministerium mit. Jelena Chusjajnowa soll das Millionenbudget eines Projektes namens "Lakhta" verwaltet haben, das den Angaben des US-Justizministeriums zufolge "Einflusskampagnen" unter anderem in den USA, in Ländern der EU und in der Ukraine geführt haben soll.

