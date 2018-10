Polizeiwaffe Pfefferspray – Wie gefährlich ist das?

Es ist kurz nach neun Uhr morgens, als Polizisten in das Krankenzimmer laufen, ein Klinikum in Hamburg-Harburg, Psychiatrische Abteilung. Der Notruf der Krankenpfleger ging raus, weil ein 57 Jahre alter Mann randalierte. Er schloss sich in den Waschraum ein. Als die Polizisten anrücken, hören sie...