Reformationstag 2018: Das wird am 31. Oktober gefeiert

Der Reformationstag wird in vielen Bundesländern wie auch in Teilen Österreichs gefeiert. Die Reformanten erinnern damit an die von Martin Luther (1483 -1546) ausgelöste Bewewegung der kirchlichen Erneuerung. Dafür gibt es in insgesamt neun Bundesländern einen Feiertag. Wir zeigen, welche das sind...