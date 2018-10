Hessen: Landtagswahl als Härtetest für GroKO im Bund

Wiesbaden Hochspannung in Wiesbaden und in Berlin: Bei der Landtagswahl in Hessen am Sonntag können die politischen Verhältnisse im Land durcheinander gewirbelt werden - möglicherweise mit weitreichenden Auswirkungen bis nach Berlin. Nach den Umfragen müssen CDU und SPD mit zweistelligen Verlusten rechnen. Die Grünen, die zusammen mit der CDU regieren, befinden sich dagegen im Höhenflug. Die AfD steht den Zahlen zufolge vor dem Einzug in den letzten Landtag, in dem sie noch nicht vertreten ist. Die Entscheidung gilt auch als Härtetest für die große Koalition in Berlin.

