Hessen verpasst der CDU und Merkel (nur) ein blaues Auge

Im Adenauerhaus, der Berliner CDU-Zentrale, ist es um Punkt 18 Uhr sehr still, als die CDU-Anhänger den Absturz ihrer Partei auch in Hessen verkraften müssen. Die 4,38 Millionen hessischen Wähler haben am Sonntag nicht nur die Zukunft von CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier in der Hand gehabt,...