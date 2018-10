Geburtsortprinzip: Migranten-Kinder sollen nicht mehr direkt US-Bürger werden

Bisher ist die Regelung einfach: Wer in den USA geboren wird, bekommt auch die Staatsbürgerschaft. Etwas, das der derzeitige US-Präsident Donald Trump unbedingt ändern will, wie am Dienstag bekannt wurde. „Wie lächerlich: Wir sind das einzige Land weltweit, in dem jemand ankommt, ein Baby bekommt –...