IS-Gräuel – Massengräber mit 12.000 Toten im Irak entdeckt

Rund drei Jahre lang herrschten die Milizen des „Islamischen Staats“ (IS) im Norden des Irak. Wie grausam sie dabei vorgingen, zeigen nun entdeckte Massengräber in dem Gebiet.Denn in ehemals vom IS kontrollierten Gebieten sind laut UN-Angaben mehr als 200 Massengräber mit bis zu 12.000 Toten...