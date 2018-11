Horst Seehofer bestätigt Rücktritt als CSU-Chef - bleibt aber Innenminister

Horst Seehofer tritt als CSU-Chef zurück. „Ich werde das Amt niederlegen“, sagte er am Montag in Bautzen. Zuvor hatte es bereits Spekulationen über den Schritt gegeben. Anfang 2019 soll es einen CSU-Sonderparteitag mit Neuwahlen geben. Das Amt des Bundesinnenministers will Seehofer erstmal nicht...