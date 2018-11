Umsatzsteuer: Ländern drohen hohe Steuerrückzahlungen

München Den Bundesländern drohen nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs hohe Steuerrückzahlungen - möglicherweise in Milliardenhöhe. Weil die Finanzämter der Länder bei Bauprojekten jahrelang die Umsatzsteuer an der falschen Stelle eingetrieben haben, müssen sie diese nun nach langen Rechtsstreitigkeiten erstatten. Das geht aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs in München hervor. Nutznießer sind vor allem Immobilienfirmen als sogenannte Bauträger. Dem Bundesfinanzhof liegen noch mehr Klagen in dieser Sache vor.

