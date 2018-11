Weißes Haus: Merkel und Trump mit Treffen bei G20

Washington Bundeskanzlerin Angela Merkel wird beim G20-Gipfel am Freitag und Samstag in Argentinien nach Angaben des Weißen Hauses ein bilaterales Treffen mit US-Präsident Donald Trump abhalten. Das kündigte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, an. Außerdem werde sich Trump zu bilateralen Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping, Russlands Präsident Wladimir Putin, dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe sowie dem Gipfel-Gastgeber, Argentiniens Präsident Mauricio Macri, zusammensetzen.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder