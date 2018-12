Wolfgang Schäuble spricht sich für Friedrich Merz als CDU-Chef aus

Vor dem CDU-Parteitag in Hamburg am Wochenende ist noch offen, wer Angela Merkel an der Parteispitze beerbt. Eine Stimme scheint aber der Kandidat Friedrich Merz sicher zu haben: Wolfgang Schäuble spricht sich in einem Interview offen für Merz als CDU-Vorsitzender aus.Der „Frankfurter Allgemeinen...