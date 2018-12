Berichte: Kein Disziplinarverfahren gegen Maaßen

Berlin Das Bundesinnenministerium verzichtet Medienberichten zufolge aus rechtlichen Gründen auf ein Disziplinarverfahren gegen den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen. Das habe Innenminister Horst Seehofer in einem Schreiben dem Innenausschuss des Bundestags mitgeteilt, schreiben "Der Spiegel", der "Focus" und das "Handelsblatt". Es geht um eine Rede Maaßens, in der laut Manuskript von teilweise linksradikalen Kräften in der SPD die Rede war. Nach dem Bekanntwerden des Textes versetzte Seehofer Maaßen in den einstweiligen Ruhestand.

