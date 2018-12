Söder: Keine Ambitionen auf Kanzlerkandidatur

München Der designierte CSU-Chef Markus Söder will nach eigenen Angaben nicht Kanzlerkandidat der Union werden. "Die CSU hat da keine Ambitionen", sagte der bayerische Ministerpräsident den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Meine Kernaufgabe liegt in Bayern." Er habe auch "nicht geplant", CSU-Vorsitzender zu werden, betonte Söder. "Ich habe mich in den Dienst der Partei gestellt, nachdem Horst Seehofer seinen Rückzug angekündigt hat – und andere mögliche Kandidaten erklärt haben, dass sie nicht zur Verfügung stehen."

