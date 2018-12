Junge (8) aus Guatemala stirbt an der US-Grenze

Es ist das zweite tote Kind an der US-Grenze innerhalb eines Monats: In der Nacht zu Dienstag ist ein achtjähriger Junge aus Guatemala im US-Bundesstaat New Mexico gestorben, nachdem er zuvor von den US-Grenzbehörden festgenommen wurde.Woran das Kind starb ist nach Angaben der Grenzschutzbehörde...