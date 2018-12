Union bekommt die meisten Großspenden

Berlin Die CDU hat 2018 mit Abstand die meisten Großspenden bekommen. Die Partei profitierte vor allem von Zuwendungen aus der Industrie. Unter den Spendern ist zum Beispiel die BMW-Großaktionärsfamilie. Deutlich weniger Zuwendungen bekam die SPD. Das geht aus Veröffentlichungen der Bundestagsverwaltung hervor. Die im Bundestag vertretenen Parteien erhielten 2018 insgesamt rund 2,1 Millionen Euro an Großspenden - 2017 waren es noch rund 6,6 Millionen Euro. In einem Jahr mit einer Bundestagswahl wird traditionell bedeutend mehr gespendet als in anderen Jahren.

