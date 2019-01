US- Luftangriff gegen mutmaßlichen Al-Kaida-Terroristen

Tampa Das US-Militär hat einen Luftangriff gegen einen mutmaßlichen Al-Kaida-Terroristen im Jemen ausgeführt, den die USA für den Drahtzieher eines Anschlags auf US-Soldaten vor mehr als 18 Jahren halten. Es werde noch geklärt, ob Jamal al-Badawi bei dem Angriff getötet worden sei, sagte ein Sprecher des Zentralkommandos in Tampa. Die USA beschuldigen Al-Badawi, den Anschlag auf den US-Zerstörer "USS Cole" im Oktober 2000 in der Hafenstadt Aden geplant zu haben. Damals hatten sich zwei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt und 17 US-Soldaten mit in den Tod gerissen.

